На думку експертів, компанія, власником якої є Маск, не повинна "ставати каталізатором розпалювання ненависті, втручання у вибори та дезінформації".

Голова Європарламенту Роберта Мецола запросила відомого бізнесмена, власника Twitter Ілона Маска надати роз'яснення щодо політики його соцмережі.

Як пише Politico, відповідна пропозиція надійшла Маску у понеділок, 19 грудня. Наразі невідомо, чи прийняв він запрошення.

Голова ЄП Роберта Мецола сподівається, що зустріч пройде у форматі "відвертого публічного обміну думками" із законодавцями.

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Видання зазначає що соціальна мережа Twitter відіграє одну з ключових ролей у демократичному житті Європейського союзу та надає можливість для громадських обговорень. На думку експертів, соцмережа не повинна "ставати каталізатором розпалювання ненависті, втручання у вибори та дезінформації".

Ілон Маск і скандали з Twitter

Ілон Маск став власником Twitter всього лише кілька місяців тому, але вже встиг встиг втягнути соцмережу у декілька скандалів. Майже одразу після приходу в Twitter він звільнив ключових топ-менеджерів, скоротив чисельність персоналу на 50%, скасував довічні бани та почав роздавати "сині галочки".

Минулого тижня соцмережа Маска перестала приймати абонентів українських мобільних операторів. Через це українські користувачі більше не можуть увійти або зареєструватися в Twitter, використовуючи свій мобільний номер.

Крім того, у Twitter почали блокувати відомих журналістів, які критикували діяльність Маска.

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