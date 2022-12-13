Головною причиною масштабного відтоку користувачів Twitter називається хаотичний стиль управління нового власника.

До 2024-го року аудиторія Twitter недорахується 32,7 млн. користувачів, що становить майже 1/10 від загальної бази активних користувачів популярного мікроблогу, яка зараз налічує 368,4 млн осіб.

Про це говориться у звіті аналітичної компанії Insider Intelligence. На думку фахівців, такий масштабний результат буде спровокований хаотичним стилем управління нового власника Ілона Маска.

В Insider Intelligence заявили, що "це перший в історії випадок, коли ми прогнозуємо падіння числа користувачів Twitter по всьому світу". Також аналітики наголосили, що Маск позбувся безлічі співробітників, а той кістяк, що залишився "не здатний забезпечити належної якості модерації та технічного стану настільки великої платформи".

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Нагадаємо, Ілон Маск через пару днів після придбання Twitter звільнив половину співробітників компанії – без роботи залишилися близько 3700 з 7500 осіб. У тому числі під скорочення потрапило чверть співробітників команди, яка відповідає за модерацію і боротьбу з дезінформацією.

Як говориться в звіті, відтік користувачів вже почався. Однак кульмінація процесу припаде саме на 2023 рік.

Ілон Маск анонсував "Twitter 2.0": яким буде майбутнє соцмережі

Згідно з новою концепцією Маска, Twitter стане "застосунком для всього" (The Everything App). Незабаром там з'явиться можливість прикріплювати до твітів довгі тексти та здійснювати аудіо та відео-дзвінки через Direct Messages. Ще в "Twitter 2.0" додадуть інтерактивну рекламу, а особисті повідомлення отримають кінцеве шифрування.

Днями Маск також перезапустив підписку Twitter Blue – з галочкою, редагуванням твітів і режимом читання. Коштує вона 8 доларів (~300 грн) на місяць.

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