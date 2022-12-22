Microsoft може придбати стрімінгову платформу Netflix вже наступного року.

У 2023 році Microsoft планує підняти питання про придбання стрімінгової платформи Netflix.

Як повідомляє Reuters Breakingviews, придбання платформи може ініціювати СЕО Microsoft Сатья Наделла, який з моменту свого призначення на пост СЕО компанії в 2014 році почав здійснювати дорогі покупки.

Серед придбань компанії: розробники Minecraft студія Mojang - $2,5 млрд (2014); LinkedIn - $26 млрд (2016); GitHub - $7,5 млрд (2018); ZeniMax Media - $8,1 млрд (2020); Nuance Communications - $19,7 млрд (2021 рік). І, нарешті, Activision Blizzard - $68,7 млрд.

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З останнім поглинанням у компанії виникли проблеми, оскільки проти угоди виступають Sony і регулятори.

Зв'язок Microsoft з Netflix:

Netflix обрав Microsoft як рекламного партнера для нового сервісу передплати з підтримкою реклами, а президент Microsoft Бред Сміт є членом Ради директорів Netflix.

Війна в Україні та позиція Microsoft:

Microsoft Corporation - багатонаціональна з американським корінням корпорація комп'ютерних технологій. У корпорації працюють 124 тис. працівників у 102 країнах.

Microsoft є найбільшою в світі компанією-виробником програмного забезпечення. Головний офіс розташований в корпоративному кампусі в Редмонді (США).

Після вторгнення Росії в Україну працівники Microsoft закликали керівництво повністю припинити роботу на території агресора.

У травні міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров заявив, що український уряд співпрацюватиме з Microsoft стосовно документування військових злочинів Росії.

У червні ЗМІ повідомляли, що Microsoft істотно скорочує свій бізнес в Росії, але повністю з ринку не йде.

3 листопада 2022 року стало відомо про те, що Microsoft розширює підтримку України до кінця 2023 року, і надасть технологічну допомогу на 100 млн доларів.

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