Якщо чутки підтвердяться, флагмани Apple 2025 року матимуть значно більший час автономної роботи.

Інсайдер Мін-Чі Куо, відомий своїми точними прогнозами щодо майбутніх продуктів Apple, знову порадував новими інсайдами. Цього разу щодо серії смартфонів iPhone 17. Вона повинна дебютувати восени 2025 року.

В iPhone 17 очікується компактна материнська плата з нового матеріалу, що дозволить інженерам Apple заощадити простір всередині смартфонів. Якщо це станеться, яблучні флагмани можуть мати значно більший час автономної роботи.

У замітці говориться, що друковані плати новинок 2025 року можуть бути виготовлені з міді зі смолистим покриттям Resin Coated Copper (RCC), завдяки якому плати стануть тонше й їх можна буде легше свердлити через відсутність скловолокна.

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За даними аналітика, Apple вже експериментує з цією технологією, але її поява в iPhone 2024 року чекати не варто. Річ у тому, що RCC поки не проходять тести на міцність. Зокрема, їх крихкість дає про себе знати при випробувальних падіннях прототипів.

Найбільший постачальник RCC в світі, корпорація Ajinomoto, повинна збільшити його міцність до 3-го кварталу 2025 року, щоб Apple могла використовувати цю технологію для створення материнських плат iPhone 17 Pro і 17 Pro Max/Ultra.

Раніше експерти розповіли, чому варто дочекатися iPhone 2024 замість покупки iPhone 15 Якщо вірити чуткам і витокам, в лінійці iPhone 16 апдейт буде більш істотний. Зокрема, вперше за багато років очікується збільшення діагоналі екранів, а Pro-моделі отримають одразу шість камер в основному модулі.

Водночас сама Apple напередодні підтвердила фатальний недолік "титанових" iPhone 15 – їх небезпечно купувати. Багато хто з користувачів повідомляє про перегрів, здуття батареї та вигорання дисплея в нових смартфонах.

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