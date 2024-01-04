Користувачі високо оцінили Samsung Galaxy S23 Ultra і Xiaomi MIX Fold 3, але лідирує інша модель.

Популярний бенчмарк AnTuTu опублікував рейтинг смартфонів, які найкраще задовольняли потреби власників під кінець 2023-го. На відміну від традиційного рейтингу продуктивності, ці девайси відбиралися на основі рецензій реальних користувачів.

Лідером серед користувачів став маловідомий на глобальному ринку IQOO 12 Pro. Ця модель радує 95,73% власників. Вона отримала найактуальніше "залізо", одну з найкращих камер на ринку і надшвидку зарядку.

Друге місце в рейтингу користувачів зайняв Samsung Galaxy S23 Ultra, яким люди задоволені на 95,68%. Цю модель випустили ще на початку року, і вона досі залишається в фавориті завдяки топовим характеристикам. Йому трохи поступається Xiaomi MIX Fold 3, новий складаний смартфон компанії.

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Інші смартфони, що потрапили до рейтингу: iQOO Neo 9, Meizu 20 Pro, iQOO 12, Galaxy S23, vivo X90 Pro+, Honor X40 GT і Vivo Х100.

Якщо ви саме в пошуках нового смартфона, AnTuTu також оновив свій традиційний рейтинг найкрутіших за ціною/якістю девайсів 2023 року. У найдешевшій категорії перше місце зайняв Redmi K70T, а в найдорожчій – Nubia Z60 Ultra.

А раніше сьогодні OnePlus представив перший смартфон 2024 року – і це справжній "топ за свої гроші". За ціною 370 доларів смартфон пропонує низку фішок, включаючи потужний процес та найяскравіший екран.

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