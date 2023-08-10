Жителі Східної Європи переважно віддають перевагу недорогим смартфонам Android.

У мережі з'явилася цікава статистика, яка демонструє, наскільки смартфони Apple популярні в різних куточках Європи. Не все так однозначно, хоча простежується тенденція – в більш багатих країнах Айфони вибирають частіше, ніж Android-гаджети.

Інфографіка, опублікована в твіттері, демонструє, що жителі забезпечених країн на північному заході континенту найчастіше вибирають яблучні смартфони – до них відноситься Великобританія, Норвегія, Швеція, Франція. А ось жителі країн, розташованих на сході, переважно віддають перевагу Android.

До країн Європи, де айфони користуються найменшою популярністю (на один iPhone припадає 10 Андроїдів), відносяться Україна, Польща, Угорщина, Болгарія та інші.

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Схожою статистикою ділився Viber у березні цього року. Згідно з отриманими даними, 81 відсоток українців "сидять" на Android. Що стосується iOS-користувачів, то на лютий 2023 року їх частка становить 19% – зростання за рік на 2 відсотки.

Що стосується конкретних моделей, то десятка складається виключно з Redmi і Айфонів. Найпопулярнішим смартфоном в Україні на сьогодні є Redmi 9a, на другому місці – iPhone 11.

У той час, як нові iPhone 2023 року рекордно подорожчають, ринок доступних Android-смартфонів кожен день поповнюється новими моделями і все більше недорогих девайсів володіють адекватними за свої гроші специфікаціями. УНІАН ділився топом найращих смартфонів 2023 року за співвідношенням ціни та продуктивності.

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