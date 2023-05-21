Один з головних плюсів iPhone 13 mini полягає в тому, що він, найімовірніше, стане останнім компактним телефоном від Apple.

Смартфон Apple 13-го покоління, компактний iPhone 13 mini, назвали найкращим телефоном для заміни застарілого яблучного гаджета. Багато користувачів вдаються в питання, який айфон купити, якщо нинішній давно застарів, а витрачати кругленьку суму на новий не хочеться.

Як говориться в публікації авторитетного видання The Verge, міні-версія айфона 13 не сильно відстає від останнього iPhone 14 в плані функціонала, зате коштує помітно дешевше.

Один з головних плюсів iPhone 13 mini полягає в тому, що він, найімовірніше, стане останнім компактним телефоном від Apple, пише The Verge. В той самий час багатьом користувачам зручніше користуватися якраз невеликим девайсом, який добре поміщається в руці. Ще у цієї моделі хороша камера і відеозйомка, а також зручна ергономіка.

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За словами редактора The Verge, він продав свій iPhone 11 і по трейд-ін придбав iPhone 13 mini, ціна на який впала до $600 (близько 22 000 грн). Але в Україні трейд-ін не особливо поширений – викласти за новенький смартфон все одно доведеться близько 30 000 грн.

Нагадаємо, що з виходом лінійки iPhone 14 Apple вирішила замінити "міні" пристрій абсолютно новим пристроєм "Плюс". Смартфон випускали протягом двох років, проте торік відмовилися від нього на користь Plus – моделі зі збільшеним дисплеєм, але без функцій Pro-версії.

Презентація нової лінійки iPhone 15 традиційно відбудеться у вересні. Скоріш за все, в цьому році Apple представить відразу 5 моделей iPhone 15: базовий, Plus, Pro, Pro Max, а також дуже дорогий флагманський Ultra.

Очікується, що iPhone 15 Ultra запропонує перископну телекамеру, подвійну селфі-камеру і титанову задню панель із загнутими гранями. Приставкою Ultra Apple хоче ще більше підкреслити "преміальність" найдорожчого айфона в лінійці, як це зазвичай роблять Android-виробники.

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