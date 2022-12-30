Перші три місця зайняли пристрої Xiaomi та її суббренду Redmi.

Розробники популярного бенчмарка Master Lu опублікували свій рейтинг найпродуктивніших смартфонів за підсумками року, що минає.

Топ пристроїв по продуктивності окупували пристрої на новому чіпі Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 і з пам'яттю LPDDR5X/UFS 4.0. Перші три місця зайняли Xiaomi 13 Pro, Redmi K60 Pro і Xiaomi 13 – смартфони показали результат 1 402 755, 1 401 247 і 1 382 841 балів відповідно.

У топ-10 найпродуктивніших смартфонів також увійшли:

Red Magic 8 Pro / 8 Pro+,

iQOO 11 / iQOO 11 Pro,

Vivo X90 Pro+,

Moto X40,

Nubia Z50,

Redmi K60

Oppo Find N2.

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Також команда бенчмарка поділилися топом телефонів 2022 року з найплавнішою роботою OC. Тут лідером, за даними Master Lu, є камерофон Vivo X90 Pro+, а ось Xiaomi 13 Pro з MIUI 14 виявився тільки на другому місці. У п'ятірку лідерів також потрапив Redmi K60 Pro.

Детальніше про лінійку смартфонів Xiaomi 13

До неї увійшло дві моделі – Xiaomi 13 і Xiaomi 13 Pro. Вони відрізняються за дизайном, але обидва отримали новий процесор Snapdragon 8 Gen 2 та оптику Leica.

Молодша модель з 6.36-дюймовою матрицею схожа на останні версії iPhone шляхом плоских граней і розташування камер, а у старшої краї округлені та екран-водоспад діагоналлю 6.73 дюйма. Екрани смартфонів пропонує 120 Гц і пікову яскравість до 1900 ніт.

Разом з тим зросли й цінники. Вартість Xiaomi 13 починається від 3999 юанів (~21 000 грн) за модель 8+128 ГБ, а Xiaomi 13 Pro – від 4999 юанів (~26 4000 грн).

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