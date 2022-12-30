Розробники популярного бенчмарка Master Lu опублікували свій рейтинг найпродуктивніших смартфонів за підсумками року, що минає.
Топ пристроїв по продуктивності окупували пристрої на новому чіпі Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 і з пам'яттю LPDDR5X/UFS 4.0. Перші три місця зайняли Xiaomi 13 Pro, Redmi K60 Pro і Xiaomi 13 – смартфони показали результат 1 402 755, 1 401 247 і 1 382 841 балів відповідно.
У топ-10 найпродуктивніших смартфонів також увійшли:
- Red Magic 8 Pro / 8 Pro+,
- iQOO 11 / iQOO 11 Pro,
- Vivo X90 Pro+,
- Moto X40,
- Nubia Z50,
- Redmi K60
- Oppo Find N2.
Також команда бенчмарка поділилися топом телефонів 2022 року з найплавнішою роботою OC. Тут лідером, за даними Master Lu, є камерофон Vivo X90 Pro+, а ось Xiaomi 13 Pro з MIUI 14 виявився тільки на другому місці. У п'ятірку лідерів також потрапив Redmi K60 Pro.
Детальніше про лінійку смартфонів Xiaomi 13
До неї увійшло дві моделі – Xiaomi 13 і Xiaomi 13 Pro. Вони відрізняються за дизайном, але обидва отримали новий процесор Snapdragon 8 Gen 2 та оптику Leica.
Молодша модель з 6.36-дюймовою матрицею схожа на останні версії iPhone шляхом плоских граней і розташування камер, а у старшої краї округлені та екран-водоспад діагоналлю 6.73 дюйма. Екрани смартфонів пропонує 120 Гц і пікову яскравість до 1900 ніт.
Разом з тим зросли й цінники. Вартість Xiaomi 13 починається від 3999 юанів (~21 000 грн) за модель 8+128 ГБ, а Xiaomi 13 Pro – від 4999 юанів (~26 4000 грн).