До топу потрапили моделі від брендів Redmi, iQOO, OnePlus, Poco і Nubia.

Якщо ви хочете максимуму від свого смартфона, але не готові викидати 1000 доларів за новий айфон, в цьому випадку краще взяти пристрій на базі Android від китайського або корейського виробника: і швидкість хороша, і термін служби достатній.

Редакція порталу Gizchina відібрала п'ятірку найкращих смартфонів до $500 чи 18.5 тис. грн, які можна сміливо брати прямо зараз. До топу потрапили моделі від брендів Redmi, iQOO, OnePlus, Poco і Nubia.

Redmi K60 Ultra – найкращий вибір в сегменті бюджетних флагманів. У нього в арсеналі рекордні 24 Гбайт оперативної пам'яті, один з найкращих OLED-екранів за свої гроші і швидка зарядка 120 Вт – від 0% до 100% за 19 хвилин. Є і вологозахист з системою охолодження.

– найкращий вибір в сегменті бюджетних флагманів. У нього в арсеналі рекордні 24 Гбайт оперативної пам'яті, один з найкращих OLED-екранів за свої гроші і швидка зарядка 120 Вт – від 0% до 100% за 19 хвилин. Є і вологозахист з системою охолодження. За ним йде iQOO Neo8 Pro, який потужніший за деякі смартфони за 1000 доларів. Все завдяки чипсету Dimensity 9200+, який обходить найпотужніший Qualcomm. Решта характеристик схожі на K60 Ultra: екран OLED 144 Гц, швидка зарядка 120 Вт та система охолодження. Відео дня

Трійку замикає OnePlus Nord 3 – головний субфлагман бренду, який по знижці можна знайти за 300 доларів. У нього величезний 6.74-дюймовий дисплей з піковою яскравістю 1450 ніт, майже флагманський процесор Dimensity 9000 і потрійна камера на 50+8+2 Мп.

На 4-му місці розташувався Poco F5 Pro: у нього крутий дисплей, топова продуктивність і оптимальні фотоможливості, а коштує він при цьому куди дешевше конкурентів. Замикає п'ятірку Nubia Z50 – молодша версія флагманської серії смартфонів популярного китайського бренду

Якщо бюджет трохи менше, автори Gizchina склали аналогічний рейтинг для смартфонів бюджетом до $300 і $150. В обох рейтингах перше місце зайняли смартфони Xiaomi.

Також УНІАН писав про новий "середняк" від Xiaomi, який при ціні трохи дорожче за $250 пропонує крутий OLED-дисплей і 200-мегапіксельну камеру, а по "начинці" обходить деякі бюджетні флагмани,

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