Українці здебільшого стежать за останніми подіями на каналах месенджерів: Telegram, Viber тощо. Це впливає на мобільні мережі.

Нерідко ми самі перевантажуємо мережу й не можемо зв’язатися з близьким. Це стається тоді, коли ми переглядаємо новини в чатах месенджерів, де усі фото та відео автоматично завантажуються на смартфони.

У Мінцифри зазначають, що зараз усі українці 24/7 стежать за подіями в державі на каналах месенджерів: Telegram, Viber тощо. Тому у телеграм-каналі відомства підготували прості кроки, дотримуючись яких, ви допоможете операторам розвантажити мобільні мережі.

Щоб не перевантажувати мережу, потрібно:

Завжди за можливості під’єднуватися до домашньої Wi-Fi мережі;

Вимикати функцію автоматичного завантаження медіафайлів на телефонах.

Як це зробити

У багатьох месенджерах шлях до них однаковий, тільки назви розділів трохи відрізняються.

зайдіть у "Налаштування"‎ вашого месенджера;

оберіть "Дані та сховище"‎ або "Медіафайли"‎;

вимкніть опцію "Фонове завантаження"‎;

у розділі "Через мобільну мережу"‎ вимкніть "Автозавантаження медіа"‎.

Після цього ви зможете самі обирати, які світлини чи відео завантажувати.

Раніше УНІАН ділився добіркою корисних, і, що не менш важливо, перевірених Telegram-чатботів, які повинні бути у кожного українця. Ці чати корисні і для цивільних, і для наших захисників і взагалі для боротьби в протистоянні з путінськими орками.

Також розповідали, як підключитися до інтернету від Ілона Маска.

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