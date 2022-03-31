Нерідко ми самі перевантажуємо мережу й не можемо зв’язатися з близьким. Це стається тоді, коли ми переглядаємо новини в чатах месенджерів, де усі фото та відео автоматично завантажуються на смартфони.
У Мінцифри зазначають, що зараз усі українці 24/7 стежать за подіями в державі на каналах месенджерів: Telegram, Viber тощо. Тому у телеграм-каналі відомства підготували прості кроки, дотримуючись яких, ви допоможете операторам розвантажити мобільні мережі.
Щоб не перевантажувати мережу, потрібно:
- Завжди за можливості під’єднуватися до домашньої Wi-Fi мережі;
Вимикати функцію автоматичного завантаження медіафайлів на телефонах.
Як це зробити
У багатьох месенджерах шлях до них однаковий, тільки назви розділів трохи відрізняються.
- зайдіть у "Налаштування" вашого месенджера;
- оберіть "Дані та сховище" або "Медіафайли";
- вимкніть опцію "Фонове завантаження";
- у розділі "Через мобільну мережу" вимкніть "Автозавантаження медіа".
Після цього ви зможете самі обирати, які світлини чи відео завантажувати.
Раніше УНІАН ділився добіркою корисних, і, що не менш важливо, перевірених Telegram-чатботів, які повинні бути у кожного українця. Ці чати корисні і для цивільних, і для наших захисників і взагалі для боротьби в протистоянні з путінськими орками.
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