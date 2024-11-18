До "Аркейн" на західному ринку просто не було високобюджетної дорослої анімації, ділиться Марк Мерілл.

Коли "Аркейн" був на етапі активного виробництва, у Голлівуді не розуміли, навіщо Riot Games вкладає стільки грошей в екранізації.

Про це згадав Марк Мерілл, співзасновник Riot Games і один із творців League of Legends у своєму коментарі на Reddit. За його словами, Riot були не так важливі гроші, які вони витратять на створення серіалу. Ба більше, спочатку на етапі затвердження бюджету йшли розмови про 5 сезонів, а це означало набагато більші витрати. Але шоураннер Крістіан Лінке від самого початку задумав шоу на 2 сезони, і наполіг, щоб це так і залишилося.

Мерілл пояснив, що одна хвилина Arcane коштує приблизно як третина хвилини будь-якого мультфільму Pixar. Це доволі дорого, враховуючи, що загальна тривалість "Аркейн" - приблизно 720 хвилин, що в 7 разів більше, ніж будь-яка повнометражка того ж Pixar.

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Однак у Riot порахували, що це того варте. За словами Мерілла, до виходу "Аркейн" на західному ринку просто не було високобюджетної анімації, орієнтованої на дорослих.

Усе це призвело до того, що Arcane став найдорожчим мультсеріалом в історії кінематографа. Шоураннери Крістіан Лінке та Алекс Йі розповіли, куди пішов весь бюджет у 250 мільйонів доларів.

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