Утім, певні обмеження все ж будуть.

Розробники ChatGPT помітно розширили функціонал свого "розумного" чат-бота для тих, у кого немає підписки. Тепер у них з'явився доступ до користувацьких GPT та інших функцій, доданих до GPT-4o в травні, передає The Verge.

Раніше такі функції, як аналіз даних, створення діаграм, машинний зір, завантаження файлів та інші, працювали тільки у передплатників тарифів ChatGPT Plus, Teams і Enterprise. Тепер вони доступні для всіх людей, але певні обмеження все ж будуть.

Так, користувачі, які не мають платної підписки, зможуть використовувати GPT, однак не зможуть створювати власні. Крім того, у них будуть й інші обмеження – коли вони досягнуть ліміту повідомлень або розмов з використанням GPT-4o, вони автоматично повернуться до GPT-3.5.

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Нагадаємо, на початку травня OpenAI представила нову мовну модель GPT-4o. Завдяки їй, ChatGPT може генерувати контент або розуміти команди у вигляді голосу і зображень. У соцмережах навіть порівнюють реалізм асистента зі штучним інтелектом із фільмів про майбутнє.

А до кінця 2024 року очікується запуск ChatGPT-5, який, за словами розробників, обіцяє революцію у сфері штучного інтелекту. Йдеться про концепцію штучного загального інтелекту (AGI). Це означає, що ШІ буде здатний вивчити будь-яке завдання, які люди зможуть придумати. Це зробить його таким, що не відрізнятиметься від людини.

Днями Microsoft запустила свого ШІ-помічника Copilot у Telegram. Він використовує найбільш просунуту велику мовну модель OpenAI, GPT-4 Turbo. Однак поки користувачам доступна бета-версія з обмеженням.

А тим часом вчені б'ють на сполох через те, що штучний інтелект навчився обманювати людей для досягнення своїх цілей. Це створює величезні ризики, аж до втрати контролю над системами ШІ в принципі.

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