У ChatGPT сильно спростили створення картинок: тепер можна вибрати один із готових стилів

Більше не потрібно писати величезні детальні промпти, нейромережа зробить це за вас.

OpenAI додала в генератор зображень всередині ChatGPT зручну фічу: тепер можна вибирати заздалегідь задані стилі, щоб створювати картинки без необхідності самому писати складні промпти. Про це повідомляє BleepingComputer.

Усе працює просто: вибираєш стиль - і чат сам підставляє потрібний описовий запит. Його можна відредагувати або відразу відправити, щоб отримати зображення.

Це особливо зручно для тих, хто не хоче заглиблюватися в тонкощі промпт-інженерії і просто хоче, щоб картинка вийшла в потрібній атмосфері.

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Наразі доступно 9 стилів: кіберпанк, аніме, драматичний знімок голови, розфарбування, фотосесія, ретро-мультик, глем 80-х, арт-нуво, сінтвейв.

Після вибору одного з них у полі введення тексту автоматично з'явиться відповідний промпт.

Нововведення доступне для всіх користувачів. Для нього необов'язково мати платну підписку ChatGPT Plus.

Раніше ми розповідали, що OpenAI цього літа випустить нову ШІ-модель, яку буде важко відрізнити від людини. ChatGPT 5 поєднає в собі найкращі напрацювання попередніх ШІ-моделей.

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