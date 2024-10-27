Забудьте про Photoshop: ШІ-генератор картинок Midjourney отримав важливе оновлення

Популярна платформа впровадила новий "розумний" редактор будь-яких фото та інших зображень з інтернету.

Компанія Midjourney, яка створила одну з найпопулярніших моделей ШІ, що генерують картинки за текстовим описом, почала розгортати Image Editor. Цей інструмент дає змогу редагувати будь-які картинки з інтернету, немов ви працюєте у Photoshop, пише Tom's Guide.

Працює це максимально просто: достатньо виділити потрібну область і прописати текстом зміни, які необхідно внести. Крім того, з Image Editor можна взаємодіяти через стандартні інструменти, на кшталт "Ластика".

До слова, ШІ-редактор Midjourney не обмежується тільки картинками. Користувачі можуть завантажувати ескізи або малюнки від руки, а потім використовувати ШІ, щоб перетворити їх на повноцінні твори мистецтва.

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Ще з'явилася функція Retexture, яка дає змогу повторно текстурувати матеріали, поверхні та інші деталі. Наприклад, ви можете завантажити фото вітальні, а потім попросити Midjourney додати або видалити елементи, змінити текстуру або колір стін і навіть відрегулювати освітлення, щоб створити враження, ніби зображення було зроблено вночі.

Розробники усвідомлюють, що такий потужний інструмент пов'язаний із певними ризиками: він здатний спровокувати численні порушення авторських прав та появу діпфейків нового рівня. Тому доступ до нього поки що обмежений – його можуть використовувати тільки платні передплатники і ті, хто вже згенерував понад 10 000 зображень.

Незабаром компанія планує впровадити різні системи моніторингу, щоб запобігти зловживанням редактором. Можливо, після цього він стане більш доступним.

Нагадаємо, нещодавно творці Midjourney запустили повноцінну роботу її браузерної версії, яка доступна для всіх охочих. І навіть безкоштовно, хоч і з деякими обмеженнями.

Як УНІАН уже писав, взимку цього року OpenAI планує представити нову модель ШІ. За очікуваннями розробників, ця модель має вийти на рівень загального штучного інтелекту (AGI). Тобто спілкування з нею нагадуватиме спілкування з живою людиною.

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