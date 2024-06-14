Користувачі відзначають, що результати виходять не гіршими, ніж у популярного аналога Sora від OpenAI.

Компанія Luma AI представила нейромережу для створення відео за текстовим описом – Dream Machine. Систему вирізняє високий реалізм – створені нею роботи зовсім не схожі на творчість штучного інтелекту.

Наразі нейромережа справляється з роликами тривалістю до п'яти секунд, зате на їхнє створення йде 120 секунд, тобто дві хвилини. Це робить Dream Machine однією з найшвидших моделей у своєму класі, пише Tom's Guide.

Згідно з описом Dream Machine, нейромережа вміє створювати відеоролики в різних стилях, а також "розуміє, як люди, тварини і різні об'єкти взаємодіють з навколишнім світом". Це дає змогу створювати ролики з плавною і реалістичною фізикою. Користувачі відзначають, що результати виходять не гіршими, ніж у популярного аналога Sora від OpenAI.

Спробувати створити відео може будь-хто безплатно, достатньо лише зареєструвати обліковий запис. На місяць без підписки можна зробити до 30 роликів, є і платні варіанти до 2000 відео на місяць за 499 доларів, але більшості, ймовірно, вистачить безкоштовної версії сервісу.

Демонстрація нейромережі Dream Machine

Нагадаємо, раніше цього року розробники ChatGPT представили нейромережу для генерації відеороликів за текстом. Сьогодні Sora вважається найпросунутішим ШІ-генератором відео, проте для масового користування вона поки недоступна.

А днями вийшла нова версія Stable Diffusion. Як кажуть самі розробники, це найпотужніший безкоштовний генератор картинок на сьогодні. Спробувати її може будь-хто, навіть користувачі зі слабкими ПК і ноутбуками.

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