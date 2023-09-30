Генеральний директор Apple підтвердив чутки про те, що Apple працює над генеративним штучним інтелектом на зразок ChatGPT. Про це Тім Кук заявив під час відвідування нової штаб-квартири компанії у Великобританії, підкресливши, що він розраховує найняти більше співробітників по ШІ в цій країні.
Apple вже активно використовує ШІ (але не генеративний, тобто не здатний відповідати на складні питання або створювати картинки за текстовим запитом) у всіх своїх продуктах. Так, саме ШІ стоїть за функціями виявлення падіння в Apple Watch, розпізнавання автомобільних аварій в iPhone, предикативного введення тексту в віртуальних клавіатурах і виявлення миготливої аритмії в годиннику.
Однак поки що Apple не змогла покращити Siri за допомогою штучного інтелекту. Була інформація, що купертинівці на тлі успіху ChatGPT на швидку руку намагаються зробити з Siri аналог розумного чат-бота, проте це у неї навряд чи вийде навіть за кілька років. Вся справа в "занадто великій" базі даних майже на двох десятках мов.
Наразі асистент Apple здатний генерувати відповіді та репліки на основі шаблонів, а не за допомогою алгоритмів штучного інтелекту. Це обмеження не дозволяє Siri конкурувати не те щоб з ChatGPT, а з "Google Асистентом" та іншими подібними сервісами.
У ChatGPT множаться конкуренти
Тренд з ChatGPT настільки сильно й швидко підняв шум в медіа, що наразі практично всі, чи то великі, чи малі IT-компанії поспішають впроваджувати ШІ в свої продукти.
Так, Meta Цукерберга готується до запуску незвичайних чат-ботів з різними особистостями. Наприклад, один з них буде говорити, як національний герой та 16-й президент США Авраам Лінкольн. А поради мандрівникам стане давати чат-бот у вигляді персонажа-серфера.
Ілон Маск теж не залишається осторонь. Нещодавно мільярдер створив нову компанію з розвитку штучного інтелекту (ШІ) під назвою X.AI Corp й пообіцяв випустити більш "чесного" чат-бота.