Поки що асистент Apple здатний генерувати відповіді та репліки на основі шаблонів, а не за допомогою алгоритмів штучного інтелекту.

Генеральний директор Apple підтвердив чутки про те, що Apple працює над генеративним штучним інтелектом на зразок ChatGPT. Про це Тім Кук заявив під час відвідування нової штаб-квартири компанії у Великобританії, підкресливши, що він розраховує найняти більше співробітників по ШІ в цій країні.

Apple вже активно використовує ШІ (але не генеративний, тобто не здатний відповідати на складні питання або створювати картинки за текстовим запитом) у всіх своїх продуктах. Так, саме ШІ стоїть за функціями виявлення падіння в Apple Watch, розпізнавання автомобільних аварій в iPhone, предикативного введення тексту в віртуальних клавіатурах і виявлення миготливої аритмії в годиннику.

Однак поки що Apple не змогла покращити Siri за допомогою штучного інтелекту. Була інформація, що купертинівці на тлі успіху ChatGPT на швидку руку намагаються зробити з Siri аналог розумного чат-бота, проте це у неї навряд чи вийде навіть за кілька років. Вся справа в "занадто великій" базі даних майже на двох десятках мов.

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Наразі асистент Apple здатний генерувати відповіді та репліки на основі шаблонів, а не за допомогою алгоритмів штучного інтелекту. Це обмеження не дозволяє Siri конкурувати не те щоб з ChatGPT, а з "Google Асистентом" та іншими подібними сервісами.

У ChatGPT множаться конкуренти

Тренд з ChatGPT настільки сильно й швидко підняв шум в медіа, що наразі практично всі, чи то великі, чи малі IT-компанії поспішають впроваджувати ШІ в свої продукти.

Так, Meta Цукерберга готується до запуску незвичайних чат-ботів з різними особистостями. Наприклад, один з них буде говорити, як національний герой та 16-й президент США Авраам Лінкольн. А поради мандрівникам стане давати чат-бот у вигляді персонажа-серфера.

Ілон Маск теж не залишається осторонь. Нещодавно мільярдер створив нову компанію з розвитку штучного інтелекту (ШІ) під назвою X.AI Corp й пообіцяв випустити більш "чесного" чат-бота.

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