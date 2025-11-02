Потужність обчислювального комплексу сягне 5 гігават.

NVIDIA підтримала компанію Starcloud, яка уклала угоду з Rendezvous Robotics для спільної розробки першого у світі дата-центру в космосі.

Компанії планують побудувати обчислювальний комплекс потужністю 5 гігават, який працюватиме на сонячній енергії та обслуговуватиме нейромережеві процеси за допомогою GPU NVIDIA H100.

У грудні Starcloud планує запустити супутник із таким прискорювачем на борту, і це стане першим кроком до створення орбітальної інфраструктури для штучного інтелекту.

Відео дня

Роботи Rendezvous Robotics стануть ключовим елементом цього завдання. Їхні автономні модулі, створені на базі дослідницького проєкту MIT Media Lab TESSERAE, здатні самостійно збиратися з окремих "плиток", оснащених батареями, процесорами і магнітами.

Після виходу з ракети вони розгортаються і з'єднуються в єдину конструкцію. NASA вже тестувало прототипи такої технології, але тепер її збираються вперше використати в справжній роботі.

Starcloud каже, що майбутній дата-центр буде оснащений сонячними і охолоджувальними панелями площею близько 4 квадратних кілометрів, це в 20 тисяч разів більше, ніж сонячні батареї МКС.

Поява подібних проєктів пов'язана з тим, що на Землі потужності для навчання ШІ зростають швидше, ніж будуються нові центри обробки даних. При цьому вони вимагають дедалі більше енергії і створюють додаткове навантаження на екосистему.

Космос, навпаки, пропонує необмежений простір і постійне джерело енергії у вигляді Сонця. Цим цікавляться не тільки Starcloud, наприклад, Ілон Маск заявив, що нові супутники Starlink V3 зможуть виконувати аналогічні завдання, збільшивши пропускну здатність до 1 Тбіт/с.

Раніше ми розповідали, що засновник NVIDIA пояснив, навіщо виділяє $100 млрд на інфраструктуру для творців ChatGPT. Дженсен Хуанг вірить, що OpenAI стане наступною багатотрильйонною компанією.

Вас також можуть зацікавити новини: