Новий ШІ Ілона Маска став безкоштовним для всіх користувачів: як скористатися

Раніше вона була доступна тільки для користувачів Twitter за підпискою.

Нейромережа Grok 4 від компанії Ілона Маска x AI стала безкоштовною для всіх користувачів. Це сталося через місяць після її релізу для підписників Twitter, а також лише через кілька днів після виходу GPT-5.

За словами творців, нова ШІ модель вийшла далеко за рамки звичайних відповідей на запитання. Тепер Grok думає "на рівні вченого", вміє аналізувати зображення і текст одночасно, а також з великою ймовірністю пророкує різні спортивні події.

З особливостей Grok 4:

у 10 разів потужніший, ніж Grok 3, а в багатьох дисциплінах перевершує продукти конкурентів на кшталт Gemini 2.5 Pro і Claude Opus;

вміє відповідати швидше за ChatGPT;

створює готові відеоігри всього за одним промптом;

рівень доктора наук у всіх предметних тестах, зокрема, математики, програмування та фізики.

у голосовому режимі чат-бот навчився шепотіти, співати та змінювати інтонації.

Поки що безкоштовний ліміт становить не більше 10 запитів на добу – після цього Grok запропонує почекати або купити підписку SuperGrok за 30 доларів. Також без оплати доступний генератор зображень і відео з режимом 18+.

Доступ до Grok можна отримати як у соцмережі Twitter/X, так і в мобільному застосунку. Користувачам доступні два види моделей: швидка (використовується Grok 3) і експертна (Grok 4).

Як УНІАН уже повідомляв, OpenAI повернула стару модель GPT-4o всього через день після вихожу GPT-5. У новій версії менш об'ємні та живі відповіді, а сам чат-бот ніби позбувся індивідуальності, зазначають користувачі.

Тим часом глава OpenAI стурбований, що люди довіряють свої найважливіші життєві рішення ChatGPT. Чат-бот замінив людям терапевтів і лайф-коучів.

