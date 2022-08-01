Вхідні дані для нейромережі задав гравець.

Dota 2 на тлі League of Legends виділяється більш похмурою стилістикою. Однак гравцю під псевдонімом Ill_Pipe_2069 персонажі все одно здалися мультяшними. Він вирішив це виправити за допомогою штучного інтелекту Midjourney.

Ентузіаст поділився результатом своєї роботи. Ill_Pipe_2069 задав вхідні дані, а нейромережа вже сформувала версії тих чи інших персонажів. І багато хто з них дійсно стали виглядати більш похмуро і реалістично.

Наприклад, Пудж нагадує кровожерливого маніяка з якогось хоррора з вкрапленнями фентезі. Лікан набув рис жорстокого перевертня і отримав стильний червоний плащ, а Ембер Спіріт виглядає, як суворий чернець з тибетського храму.

Варто відзначити, що Ill_Pipe_2069 за допомогою Midjourney створив лише малюнки персонажів. Щоб втілити їх у вигляді тривимірних ігрових моделей з тією ж стилістикою, знадобилося б витратити набагато більше часу і зусиль.

Які концепти створювали гравці

На початку липня автор під псевдонімом TeaserPlay покадрово повторив трейлер Call of Duty 2.

Раніше все той же блогер пофантазував щодо того, як могла б виглядати Assassin's Creed в японському антуражі на сучасному рушії. А ще він поділився своїм баченням ремейка Grand Theft Auto III.

Ентузіаст Enfant Terrible використав UE5, щоб створити локації з потенційної Bloodborne 2.

А художник заставок і дизайнер рівнів з Києва під псевдонімом Egor реалізував на Unreal Engine 5 Село новачків — культову локацію зі S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl.

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