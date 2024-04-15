Перші комп'ютери Mac із чипами M4 дебютують наприкінці 2024 року, і вони продовжать виходити весь 2025-й.

Наступні 12-15 місяців обіцяють бути багатим на нові Mac. Apple розтягне релізи на весь рік, але найбільш насиченим періодом стане 2025 рік.

Про нові Mac з чіпами M4 раніше розповів авторитетний журналіст та інсайдер Марк Гурман. Тепер же він опублікував більш точний графік виходу пристроїв. Ось у якому порядку Apple випускатиме Mac:

Недорогий 14-дюймовий MacBook Pro з чипом M4 – кінець 2024 року. 24-дюймовий iMac з M4 – кінець 2024 року. 14- і 16-дюймові MacBook Pro з чипами M4 Pro/Max – кінець 2024/початок 2025 року. Mac mini з чипами M4 і M4 Pro – кінець 2024/початок 2025 року. 13- і 15-дюймові MacBook Air з чипом M4 – весна 2025 року. Mac Studio з чипом M4 – середина 2025 року. Mac Pro з чипом M4 Ultra – друга половина 2025 року.

За інформацією журналіста, Apple проводила внутрішнє тестування чипа M3 Ultra для Mac Studio і Mac Pro, але деякі майбутні комп'ютери не отримають його і відразу перейдуть до M4.

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Уже відомо, що основні поліпшення в чипсетах серії M4 будуть пов'язані з функціями штучного інтелекту (ШІ). Крім того, новий чип запропонує помітно поліпшену продуктивність і енергоефективність.

Які новинки чекати від Apple до кінця 2024 року

На початку травня Apple нарешті представить нові планшети, і обидва релізи, якщо вірити чуткам, будуть істотними: iPad Pro уперше отримають OLED-панелі замість LCD, а сімейство Air уперше в історії вийде одразу у двох розмірах і отримає нову діагональ 12,9 дюйма.

Через місяць, у червні, відбудеться презентація iOS 18 та інших ОС. Очікується, що iOS 18 принесе "найбільше оновлення в історії iPhone". Якщо пощастить, на WWDC 2024 покажуть і якісь залізні новинки, але про це дізнаємося вже влітку.

А у вересні анонсують iPhone 16. Про них вже відомо майже все: ще одна кнопка на корпусі, збільшений дисплей у "прошках" і рекордна кількість кольорів. Тоді ж вийдуть нові Apple Watch і AirPods.

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