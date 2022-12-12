Всі новинки вже доступні для покупки в Китаї, на початку 2023 року вони доберуться й до Європи.

Китайський техногігант Xiaomi в неділю, 11 грудня, провів глобальну презентацію, на якій анонсував багато нових пристроїв, зокрема, лінійку смартфонів Xiaomi 13, смарт-годинник Watch S2, комп'ютер Mini та колонку Sound Pro.

Ритейлери та журналісти вже почали отримувати новинки на продаж та огляди, і стали викладати фотографії пристроїв. Зібрали деякі з доступних знімків в цьому матеріалі.

Смартфони Xiaomi 13 і Xiaomi 13 Pro

Відео дня

Смарт-годинник Xiaomi Watch S2

Розумна колонка Xiaomi Sound Pro

Міні-ПК Xiaomi Mini

Детальніше про лінійку смартфонів Xiaomi 13

До неї увійшло дві моделі – Xiaomi 13 і Xiaomi 13 Pro. Вони відрізняються за дизайном, але обидва отримали новий процесор Snapdragon 8 Gen 2 та оптику Leica.

Молодша модель з 6.36-дюймовою матрицею схожа на останні версії iPhone шляхом плоских граней і розташування камер, а у старшої краї округлені та екран-водоспад діагоналлю 6.73 дюйма. Екрани смартфонів пропонує 120 Гц і пікову яскравість до 1900 ніт.

Разом з тим зросли й цінники. Вартість Xiaomi 13 починається від 3999 юанів (~21 000 грн) за модель 8+128 ГБ, а Xiaomi 13 Pro – від 4999 юанів (~26 4000 грн).

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