Йдеться про функцію "Чарівна гумка", що дозволяє моментально видалити непотрібні об'єкти зі знімків.

Одна з "фішок" останніх поколінь Pixel більше не ексклюзив флагманів Google. Скоро "Магічний ластик", що дозволяє моментально видалити непотрібні об'єкти зі знімків, запрацює на будь-яких Android-смартфонах і навіть Айфонах.

Фіча стане доступна в застосунку "Google Фото" з найближчим апдейтом, але користуватися нею зможуть тільки ті, у кого оформлена підписка Google One. Для смартфонів Pixel 5 і новіших версій функція залишається безкоштовною, говориться в офіційному блозі Google.

На схожих умовах Google також відкрила доступ і до інших можливостей редагування контенту у фірмовому застосунку, включаючи відеоефект HDR і деякі стилі колажів – тепер на знімки можна накладати наліпки або використовувати стилі популярних художників.

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Чим хороші телефони Google Pixel

Коли пошуковий гігант в 2016 році раптом випустили власну лінійку смартфонів – це стало несподіванкою для більшості користувачів.

Одна з головних фішок смартфонів Google полягає в тому, що вони працюють на базі "чистого" Android, без будь-яких модифікацій. Завдяки цьому пристрої серії Pixel отримують найновіші оновлення найшвидше, і Google обіцяє щонайменше п'ять років основних оновлень Android та 5 років виправлень безпеки.

На тлі конкурентів на ринку "гуглофони" також виділяються оригінальним дизайном, продуктивним чипсетом Tensor G2 і топовими фотоможливостями. На думку оглядачів, випущений минулої осені Google Pixel 7 є найкращим смартфоном Android для придбання в 2023 році.

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