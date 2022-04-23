Росіяни активізують розсилання з обіцянками грошових виплат або іншої "допомоги до свят".

У Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України попереджають про посилення ворожих кібератак на Великдень.

Про це повідомляється у Telegram-каналі Держспецзв’язку.

Так, на Великдень не всі зможуть відзначити свято у родинному колі, разом із рідними та друзями через війну, і багато хто отримуватиме вітання віртуально, через різноманітні месенджери або електронну пошту.

"Держспецзв’язку застерігає: ворог може використати це для спроб здійснення нових кібератак. Як ми вже неодноразово бачили раніше, ворожі хакери зазвичай використовують актуальні та чутливі для українців теми, які найбільше "чіпляють", - йдеться у повідомленні.

Як не стати жертвою кіберзловмисників, поради від фахівців:

не переходьте за будь-якими посиланнями, отриманими від незнайомців;

не відкривайте вкладених файлів, надісланих у листах із невідомих адрес;

з обережністю ставтесь і до повідомлень, надісланих від знайомих, адже близькі можуть не знати, що ненавмисно розповсюджують шкідливе посилання чи вкладення;

не розповсюджуйте сумнівну інформацію;

слідкуйте, щоб ваші акаунти в соцмережах були максимально захищені;

З осторогою ставтеся до розсилань з обіцянками грошових виплат або іншої "допомоги до свят". Перевіряйте таку інформацію на офіційних джерелах, зазначили у Держспецзв’язку.

Раніше УНІАН вже повідомляв про п'ять хакерських груп, які найчастіше атакували Україну.

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