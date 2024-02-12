Завдяки 140 Вт-зарядці пристрій зможе поповнити батарею від 0 до 100% за 20 хвилин.

Знаменитий виробник техніки Philips випустив зовнішній акумулятор з дуже довгою назвою Philips 140W Two-Way Fast Charging Power Bank. Повербанк підтримує швидку зарядку 140 Вт, що на сьогодні є рекордом: від 0 до 100% батарея заповнюється за 20 хвилин.

Аксесуар оснащено батареєю ємкістю 27 000 мАг. На відміну від більшості повербанків, доступних на ринку, цей підходить не тільки для смартфонів, але і для ноутбуків. А при одночасному використанні двох портів USB Type-C вони будуть видавати по 65 Вт кожен, повідомляє Gizmochina.

Незважаючи на величезну батарею, габарити повербанка складають всього 154,6 x 52,8 x 49,5 мм, тобто його можна легко носити з собою куди завгодно, Сам корпус зроблений з металу, а на лицьовій панелі є невеликий екран, що відображає заряд батареї.

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Новинку Philips вже можна купити в Китаї за 599 єна (~3000 грн), але трохи пізніше напевно з'явиться на AliExpress й інших подібних маркетплейсах. У комплект поставки входить сам акумулятор і кабель USB Type-C потужністю 140 Вт.

Також на ринку був представлений найпотужніший повербанк у світі. Він важить понад 50 кг і може заживити будь-яку техніку, будівельні електроінструменти, медичне обладнання, та й взагалі що завгодно.

А у Xiaomi з'явився кишеньковий повербанк з вбудованим портом USB-C. Таке рішення дозволяє не турбуватися про те, щоб носити з собою ще й кабель для зарядки. На корпусі є спеціальне місце, щоб заховати там роз'єм кабелю, коли він не використовується.

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