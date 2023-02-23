Це не призвело до суттєвого порушення працездатності систем та не вплинуло на виконання державними органами своїх функцій.

На низку українських державних інформаційних ресурсів сьогодні було здійснено кібератаку, повідомила Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України в Telegram.

"Сьогодні, 23 лютого, виявлено атаку на низку веб-ресурсів українських державних та місцевих органів влади, внаслідок якої було модифіковано вміст кількох сторінок на цих ресурсах", - зазначили у Держспецзв'язку.

Наразі, в рамках Об'єднаної групи з реагування при Національному координаційному центрі кібербезпеки, фахівці Служби безпеки України, Держспецзв'язку та Національної поліції спільно працюють над локалізацією та дослідженням обставин кіберінциденту.

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"На даний момент можна стверджувати, що інцидент не призвів до суттєвого порушення працездатності систем та не вплинув на виконання державними органами своїх функцій", - зауважується у повідомленні.

Так, роботу більшості інформаційних ресурсів вже відновлено і вони працюють у штатному режимі.

"Як бачимо, напередодні річниці повномасштабного вторгнення Росія продовжує нагадувати про себе в кіберпросторі, де вона давно поводиться як держава-терорист, атакуючи цивільні цілі", - наголосили у Держспецзв'язку.

Російські кібератаки на Україну – що відомо

За місяць до повномасштабного вторгнення, у січні 2022-го, Росія здійснила найбільшу за останні 4 роки кібератаку. Під удар потрапили урядові сайти.

15 лютого РФ повторила терор проти сайтів Кабміну. За словами фахівців, це була найбільша в історії України кібератака.

У ніч перед вторгненням ворог вчергове повторив спробу зламу веб-ресурси, пов'язані з ЗСУ і Міноборони. Також атаки зазнали ресурси української банківської системи.

Водночас, як писало видання Politico, шкідливе програмне забезпечення було також націлене приблизно на десяток об'єктів у США.

Зауважувалося, що останній рік темпи кібератак, спрямованих проти України, неухильно зростають. Відтепер хакери все більше націлюються на критично важливі послуги, якими користуються люди в повсякденному житті.

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