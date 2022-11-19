У голосування вже взяли участь понад 6 млн користувачів.

Власник Twitter бізнесмен Ілон Маск запустив у соцмережі голосування з питанням, чи варто розблокувати сторінку 45-го президента США Дональда Трампа.

На своїй сторінці у Twitter Маск опублікував голосування, яке триватиме рівно добу. Результати будуть доступні 20 листопада, о 2:47 за київським часом.

У голосуванні є лише два коротких варіанти відповіді: так чи ні. Наразі у ньому взяли участь вже понад 6 млн користувачів.

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54,5% вважають, що Трампа потрібно розблокувати, а 45,5% - що ні.

Придбання Twitter Ілоном Маском

Про плани Маска придбати Twitter стало відомо у квітні 2022, але в липні він відкликав пропозицію.

У жовтні Ілон Маск знову передумав та купив соцмережу за $44 млрд.

Довідка УНІАН. В січні 2021 року адміністрація соціальної мережі Twitter назавжди заблокувала доступ до аккаунту Трампа. 7 січня його у Facebook і Instagram також були заблоковані. 12 жовтня 2022 року стало відомо, що Twitter, після покупки Маском, переглядає свою політику щодо довічного блокування користувачів.

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