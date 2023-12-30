В рамках серії GeForce RTX 40 Super очікується анонс відразу трьох моделей серії

Відеокарти Nvidia RTX 40 Super готуються до виходу на ринок вже наступного місяця. У мережі з'явилася повна інформація з датою виходу, вартістю і характеристиками нових відеокарт.

В рамках серії Super очікується анонс відразу трьох моделей:

RTX 4070 Super стане найпростішою в оновленій лінійці. В основу ляже чіп AD104 з 7168 ядрами CUDA. Відеопам'яті має бути 12 ГБ GDDR6X з шиною 192 біти, швидкість передачі даних 21 Гб/с, а TDP зросте до 220 Вт. Продавати карту будуть за 600 доларів.

RTX 4070 Ti Super отримає чіп AD103 з 8448 ядрами CUDA і 16 ГБ пам'яті GDDR6X з 256-бітної шиною. TDP буде на рівні 285 Вт. До 22% швидше відносно RTX 4070 Ti, говорить джерело. Ціна – 800 доларів.

RTX 4080 Super оснастять все тим же AD103, але ядер CUDA буде більше – 10 240. Ця відеокарта отримає найшвидшу відеопам'ять серед всіх адаптерів покоління Ada Lovelace: 16 ГБ пам'яті GDDR6X з шиною 256 біт, пропускною здатністю 736 ГБ/с і швидкістю передачі даних в 23 Гб/с. TDP – 320 Вт. Новинка буде до 9% швидше базової RTX 4080. Ціна – 1000 доларів.

Всі перераховані відеокарти оснастять роз'ємом живлення 12VHPWR, а їх прем'єра відбудеться 8 січня. У продаж вони надійдуть в кінці місяця.

Відео дня

Також є інформація, що Nvidia готує найдоступнішу з актуальних відеокарт. Йдеться про оновлену модель GeForce RTX 3050 зі зниженим енергоспоживанням і меншим об'ємом пам'яті. Вона вийде в лютому.

Раніше фахівці порталу PC Gamers склали рейтинг найкращих відеокарт 2023 року у плані "ціна-якість". Всього в топ потрапило три моделі для ігор при різній роздільній здатності екрана. Всі вони коштують 600 доларів або менше.

А магазин ігор Steam ділився статистикою, яка збірка ПК вважається найоптимальнішою в 2023 році серед її користувачів. Як з'ясувалося, число гравців з Windows 10 поступово знижується, а RTX 3060 все ще найпопулярніша відеокарта.

Вас також можуть зацікавити новини: