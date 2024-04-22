Компанія Samsung без гучних анонсів відродила бренд Galaxy C після 7 років з новою моделлю Galaxy C55. Пристрій складе конкуренцію Redmi та іншим смартфонам бюджетного сегмента.
Однією з особливостей C55 стала система камер. Основний 50-мегапіксельний датчик обіцяє високоякісні фотографії, а 8-Мп надширококутний об'єктив дає змогу знімати великі пейзажі та групові знімки. Спереду розташована 50-мегапіксельна селфі-камера, пише Sammobile.
Також цікаво, що задник Galaxy C55 покритий екошкірою – незвичним для смартфонів Samsung матеріалом. Зазвичай компанія не експериментує з матеріалами і використовує пластик у доступних смартфонах і скло в більш дорогих. Екошкіра пофарбована в чорний і помаранчевий відтінок.
Характеристики Samsung Galaxy C55
- Екран: 6,7 дюйма, AMOLED, FHD+ (2400 × 1080 пікселів), оновлення 120 Гц, лють до 1000 ніт;
- Процесор: восьмиядерний Snapdragon 7 Gen 1;
- Пам'ять: 8/12 ГБ оперативної, 256 ГБ користувацької;
- Акумулятор: 5000 мАг, швидка зарядка потужністю 45 Вт;
- Камери: основна 50 Мп (F1.8, 10х цифровий зум, OIS, 4К-відео з частотою 30 fps), ширококутна 8 Мп, макро 2 Мп, фронтальна 50 Мп;
Смартфон працює на базі Android 14 з оболонкою One UI 6.1, тобто можна розрахувати на ШІ-функції. Виробник обіцяє надсилати оновлення ОС 4 роки. Також згадуються стереодинаміки, підтримка NFC, Wi-Fi 6 і 5G.
Вартість Samsung Galaxy C55 становить 275 і 320 доларів за версію з 8/256 ГБ і 12/256 ГБ відповідно. Поки смартфон вийшов тільки в Китаї, пізніше варто чекати глобального анонсу.
По суті, Galaxy C55 є більш спрощеною версією Galaxy M55, який оцінили в Європі в 400 євро. Це відносно недорогий апарат, який у чомусь навіть кращий за Galaxy S24
На 2024 рік у Samsung заплановано ще багато новинок. Цього літа вийде нове покоління складнихсмартфонів і смарт-годинників, а восени очікується реліз Galaxy Ring – дебютного розумного кільця. Також є інформація, що Samsung підготувала випуск двох недорогих смартфонів із гнучким дисплеєм.