В iPhone з'явилася одна з найкращих нових функцій Android – ось як її увімкнути

Вона дає змогу швидко і легко шукати інформацію про будь-які об'єкти, які потрапляють на екран.

Компанія Google знайшла спосіб надати власникам iPhone можливість, схожу з однією з найпопулярніших функцій ШІ на Android - Circle to Search. Про це повідомляє портал The Verge.

Функція Circle to Search дає змогу користувачам переходити до пошуку того, що вони бачать на екрані свого смартфона. Для цього достатньо обвести що-небудь на екрані жестом або торкнутися предмета, а АІ автоматично підкаже, що це.

Впровадження цієї фічі на телефонах Apple стало можливим завдяки новому ярлику для функції Back Tap, яка запускає пошук Google Lens і сканує все, що знаходиться на вашому екрані. У Google кажуть, що це "фактично те ж саме, що і Circle to Search, тільки швидше".

Щоб скористатися цією функцією, спочатку переконайтеся, що у вас iPhone 6S або новіше з останньою версією iOS, після чого:

Встановіть додаток Google на свій iPhone, якщо ще цього не зробили, і спеціальний ярлик для iOS.

У налаштуваннях у розділі "Спеціальні можливості" виберіть "Подвійний дотик" або "Потрійний дотик". Це активує обрану дію під час торкання задньої панелі телефона.

Прокрутіть униз до розділу "Швидкі команди" і вкажіть опцію Search your screenshot "Шукати за знімком екрана".

Тепер, коли ви переглядаєте інформацію на своєму телефоні, ви можете просто торкнутися задньої панелі, щоб швидко і легко шукати інформацію про будь-які об'єкти, які потрапляють на екран. Нововведення розкочується поступово і незабаром буде доступне всім користувачам.

Як очікується, ШІ-функції на iPhone стануть доступні з виходом iOS 18 у вересні. Хоча передбачається, що більша частина нових "фішок" буде задіяна ексклюзивно в iPhone 16, а попередні моделі отримають тільки деякі з нових можливостей.

Нагадаємо, на презентації 7 травня Apple представила два планшети. iPad Air тепер доступний у двох розмірах - 11 і 13 дюймів: обидва на чипі M2 і все ще з IPS-матрицею. iPad Pro отримав OLED-дисплей, новий чип M4 і супертонкий корпус.

Вас також можуть зацікавити новини: