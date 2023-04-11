Свіжа статистика встановила, що настала ера великих обсягів оперативної пам'яті в смартфонах.

Популярна платформа для тестування смартфонів AnTuTu опублікувала цікаву статистику за підсумками першого кварталу 2023 року. Вона розкриває свіжі тенденції на ринку смартфонів і переваги Android-користувачів.

Якщо говорити про діагоналі дисплея, то найбільш популярними смартфонами на сьогодні є 6,7-дюймові моделі. Їх частка становить понад 30%, хоча експерти відзначають тенденцію до зниження. Все частіше покупці стали вибирати смартфони з 6,8-дюймовими екранами.

В той самий час більшість користувачів вибирають екрани з роздільною здатністю Full HD+ і частотою оновлення 120 Гц.

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Велика частина всіх Android-смартфонів на ринку оснащені процесорами від Qualcomm, яка збільшила свою частку до 63,5%. Основний конкурент в особі MediaTek посів друге місце з 21,8%, втративши 3,5% в порівнянні з попереднім кварталом.

Також було встановлено, що настала ера великих обсягів оперативної пам'яті. Так, наприклад, пристрої з 16 ГБ ОЗУ показують впевнене зростання – їх частка досягла 10%, посівши третє місце за популярністю. Перші два, як і раніше, ділять апарати з 8 ГБ і 12 ГБ оперативної пам'яті.

Наостанок була наведена статистика по програмному забезпеченню. Майже половина Android-користувачів вже перейшла на Android 13 (42,6%), відтіснивши попередню версію ОС на друге місце з часткою 33,3%. Далі йдуть Android 10 (11,4%) та Android 11 (8%).

Раніше фахівці AnTuTu також ділилися топом найращих Android-смартфонів 2023 року в категорії "ціна-якість". У найдешевшій категорії перше місце зайняв Redmi Note 11T Pro, а в найдорожчій – Red Magic 8 Pro+. Також наголошується, що в останні місяці мобільний ринок "захопили" моделі Redmi і OnePlus.

Що стосується "народного" рейтингу смартфонів, то найбільше в 2023 році користувачі задоволені realme 10 Pro+, який зайняв своє місце в середньому ціновому сегменті. За ним слідує Xiaomi 12S Ultra і Find X6 Рго.

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