Android 17 вже можна встановити на цілий ряд смартфонів: що в ній нового

Операційну систему можна встановити на всі пристрої Pixel, починаючи з Pixel 6.

Google офіційно випустила першу бета-версію Android 17, яка вже доступна для пристроїв лінійки Pixel. Програматестування відкрита для смартфонів, починаючи з Pixel 6, включаючи планшети Pixel.

Нова версія операційної системи отримала кодову назву Cinnamon Bun ("Булочка з корицею). Компанія також опублікувала орієнтовний графік розвитку Android 17: після проходження стадії бета-тестування система повинна досягти стабільності платформи приблизно в березні, а фінальний реліз очікується в другому кварталі.

У першій бета-версії розробники приділили увагу не тільки технічним поліпшенням, але й зручності використання. Головне поліпшення Android 17 – обов'язкова адаптивність додатків на великих екранах. Додатки повинні коректно працювати в портретному і ландшафтному режимі, особливо на планшетах і складаних смартфонах.

У системі переробили інтерфейс камери – виправлені деякі проблеми з відео і режимами зйомки, додані професійні інструменти для медіа-додатків з більш плавними переходами і стандартизованою гучністю.

Крім того, в Android 17 Beta оновили елементи інтерфейсу: рядок пошуку в лаунчері Pixel став злегка прозорим і отримав додаткові режими, іконка яскравості в центрі управління змінилася, а меню налаштувань стало більш компактним і мінімалістичним. З'явився також новий значок для регулювання гучності.

Встановити Android 17 бету можна, підключившись до програми Android Beta Program – оновлення надійде по "повітрю" (OTA).

Близько мільярда користувачів Android ризикують своєю безпекою і особистими даними. Експерти зробили такий висновок, проаналізувавши звіт Google. Згідно з даними, понад 40% власників Android-телефонів продовжують користуватися старими версіями ОС – Android 12 і раніше. Для них компанія більше не випускає патчі безпеки.

Нагадаємо, наприкінці січня Apple несподівано оновила цілу низку старих iPhone, зокрема iPhone 5s, що вийшов майже 13 років тому. Оновлення не приносять нових функцій, але спрямовані на підвищення безпеки операційної системи та дрібні доопрацювання.

