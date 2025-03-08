Siri стане повноцінним конкурентом ChatGPT тільки в iOS 19-20.

Анонсована на WWDC влітку 2024 року "розумніша" Siri так і не вийшла на підтримувані iPhone з оновленням iOS 18.4. Apple офіційно визнала, що переоцінила власні сили, та пообіцяла оновити свого помічника протягом наступного року.

"Нам знадобиться більше часу, ніж ми думали, щоб реалізувати ці функції, і ми очікуємо, що розгорнемо їх наступного року", – Apple. Таким чином, найочікуванішу функцію iOS 18 варто чекати тільки до релізу iOS 19-20.

Персоналізована Siri була одним зі стовпів рекламної кампанії Apple Intelligencе. Компанія говорила, що голосовий асистент зможе вести діалог з користувачами, "подібно до живої людини", тим самим склавши конкуренцію ChatGPT, Gemini Live та іншим чат-ботам.

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Про перенесення Siri "рівня ChatGPT" днями повідомляв Марк Гурман з Bloomberg. Усередині Apple вважають, що реліз такої Siri відбудеться "в кращому разі" 2027 року – з релізом iOS 20, а в iOS 19, яка виходить цієї осені, практично не буде важливих нововведень для Apple Intelligence.

Глава Apple Тім Кук пояснював відставання компанії в ШІ-перегонах тим, що для них важливо бути кращими, а не першими. Водночас співробітники Apple вважають, що в компанії зробили помилку, зосередившись на AR/VR, коли акцент мав бути на ШІ.

Наразі функції Apple Intelligence заявлені тільки для Pro-моделей iPhone 15 і всіх iPhone 16, а також для Mac і iPad із процесорами не старшими за M1. Нещодавно представлений iPhone 16 якраз обзавівся чипом A18 під ШІ-можливості Apple Intelligence.

А тим часом користувачі Samsung все ще чекають на публічний реліз One UI 7 на базі Android 15. Якщо раніше передбачалося, що запуск нової ОС відбудеться наприкінці січня разом із Galaxy S25, то останні витоки стверджують, що це може статися тільки у квітні.

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