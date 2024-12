LEGO вирішила, що Агент 007 не дуже підходить бренду.

Виявляється, LEGO готувала свою ігрову адаптацію Джеймса Бонда.

Користувач Reddit під ніком ClydeSparks07 показав раніше не опублікований трейлер скасованої "цегляної" адаптації історії Агента 007. Сам реддітор каже, що відео лежало у нього на комп'ютері вже кілька років.

У 40-секундному трейлері, який спочатку готувався для показу інвесторам, можна помітити сцени, натхненні фільмами A View to a Kill, Live and Let Die і You Only Live Twice. Зрозуміло, гра мала бути присмачена фірмовим пародійним гумором LEGO, наприклад, заклятий ворог Бонда Шона Коннері Ернст Ставро Блофельд змінив вихованця з кішки на курку.

Передбачається, що LEGO скасувала гру через те, що історії про Джеймса Бонда не надто підходять дітям. Однак користувачі зазначили, що гострі теми не завадили компанії зробити кілька ігор про Індіану Джонса, творці якого навіть не приховують, що надихалися Агентом 007.

