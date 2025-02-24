У Windows 11 зміниться найголовніша функція: як працюватиме нове меню 'Пуск'

Так, замість звичного статичного списку користувачі зможуть увімкнути автоматичне групування додатків за категоріями.

Microsoft представила масштабне оновлення меню "Пуск" у Windows 11, яке обіцяє спростити навігацію і пошук застосунків. Нова версія інструменту стане доступна всім користувачам у найближчі два місяці.

Так, замість звичного статичного списку користувачам буде запропоновано "розумне" угруповання програм за категоріями або в алфавітному порядку. У першому випадку створювати власні папки не можна: ОС сама розподіляє софт за розділами.

Крім цього, в бічній панелі додали повідомлення, повідомлення і список запущених додатків з Android-смартфона.

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Крім оновленого "Пуску", у Windows 11 з'явилася повноцінна панель обміну файлами, яка раніше була прихована і вимагала активації через сторонню утиліту.

Тепер функція ввімкнена за замовчуванням. Щоб відправити файл, необхідно затиснути курсором файл → перетягнути його у верхню частину екрана → у спливаючому вікні вибрати, куди відправити файл.

Поки нові функції є тільки в інсайдерській збірці Windows 11 під номером 22635.4950. Реліз для всіх користувачів очікується в найближчі два місяці.

Користувачі активно переходять на Windows 11 напередодні завершення підтримки "десятки" пізніше цього року. У січні частка комп'ютерів з Windows 11 зросла до 36,65%. Це рекордне значення з моменту релізу операційної системи восени 2021 року.

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