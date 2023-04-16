Пропозиції включають вимогу до виробників чат-ботів розкривати, чи використовують вони матеріали, захищені авторським правом.

Європейський парламент готує нові жорсткі вимоги щодо використання штучного інтелекту (ШІ). Серед іншого, депутати хочуть змусити творців чат-ботів розкривати інформацію про те, чи використовують вони матеріали, захищені авторським правом.

Як пише Financial Time із посиланням на джерела, депутати Європарламенту в Брюсселі близькі до узгодження низки пропозицій, які стануть частиною європейського закону про штучний інтелект.

Серед заходів, які, імовірно, будуть запропоновані парламентаріями, зобов'язати розробників таких продуктів, як ChatGPT від OpenAI, повідомити, чи використовуються матеріали, захищені авторським правом, для навчання їхніх моделей штучного інтелекту. Цей захід призначений для того, щоб дозволити творцям контенту вимагати оплати.

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Депутати Європарламенту також хочуть, щоб відповідальність за неправомірне використання програм ШІ покладалася на таких розробників, як OpenAI, а не на малі компанії, які використовують його.

Однією зі спірних пропозицій депутатів Європарламенту є заборона на використання системи розпізнавання облич у громадських місцях за будь-яких обставин. Очікується, що держави-члени ЄС під тиском своїх місцевих поліцейських сил чинитимуть опір повній забороні біометрії.

Згода між депутатами Європарламенту, які вже майже два роки борються за заходи з контролю за штучним інтелектом, має вирішальне значення для початку більш широких переговорів щодо закону про ШІ. Запропонований закон запровадить одні з найжорсткіших правил щодо розробки ШІ і буде прийнятий у зв'язку зі зростаючими побоюваннями з приводу можливих зловживань цією технологією.

Як тільки парламент узгодить свою позицію, держави-члени, Європейська комісія і депутати Європарламенту спільно розроблять остаточний варіант законопроекту. Ухвалити його планується до кінця 2024 року.

Депутати Європарламенту сподіваються остаточно узгодити свою позицію наступного тижня, заявив Financial Times Брандо Беніфеї, один із провідних переговірників у парламенті.

Згідно з поточними пропозиціями закону про ШІ, чат-боти повинні повідомляти користувачам, що вони не люди. Беніфеї сказав, що депутати Європарламенту хочуть більшої прозорості.

"Нам потрібен список опублікованих матеріалів, які використовуються для навчання, оскільки [автори] можуть використовувати інші закони та способи, щоб спробувати отримати оплату за те, що використовується без їхньої згоди", - сказав він.

Пропозиції Європейського парламенту, які, як очікується, будуть ратифіковані в наступному місяці, можуть також включати заборону на прогнозуючу роботу поліції, використання алгоритмів для прогнозування злочинів або виявлення підозрюваних, а також розпізнавання емоцій з використанням ШІ для виявлення людських почуттів і стану свідомості.

Драгош Тудораче, член Європарламенту і один із провідних переговірників, сказав, що регулювання ШІ має вирішальне значення в світлі зростаючої популярності генеративних ШІ-продуктів, таких як ChatGPT. "Це новаторська технологія, і нам потрібно її використовувати, що означає встановлення правил. Самостійна перевірка з боку компаній недостатня", - сказав він.

Розвиток технологій штучного інтелекту

Як повідомляв УНІАН, в Італії Нацуправління із захисту персональних даних обмежило доступ до чат-бота зі штучним інтелектом ChatGPT, пояснивши це занепокоєнням із приводу обробки персональних даних. Відомство звернуло увагу на відсутність правової бази, яка виправдовувала б масовий збір і зберігання персональних даних користувачів.

Також, влада США почала вивчати шляхи регулювання систем штучного інтелекту, таких як ChatGPT, оскільки виникають побоювання щодо їхнього впливу на освіту та нацбезпеку. Нацагентство з телекомунікацій та інформації США хоче визначити заходи, які дадуть впевненість у законності та безпеці систем ШІ.

Тим часом, у березні було опубліковано відкритий лист, підписаний Ілоном Маском, співзасновником Apple Стівом Возняком і понад 1000 експертів зі штучного інтелекту. Вони зажадали поставити на паузу розробку систем, "більш потужних", ніж підтримувана Microsoft нова GPT-4 від OpenAI. За їхніми словами, необхідно оцінити потенційні ризики й вигоди для суспільства.

Однак, співзасновник Microsoft Білл Гейтс у відповідь на цей лист заявив, що заклики призупинити розробку штучного інтелекту "не вирішать майбутні проблеми". Він вважає, що було б краще зосередитись на тому, як найкраще використовувати розвиток штучного інтелекту.

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