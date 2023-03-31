У Нацуправлінні звернули увагу на відсутність правової бази, яка б виправдовувала масовий збір і зберігання персональних даних користувачів.

В Італії Нацуправління із захисту персональних даних обмежило доступ до чат-бота зі штучним інтелектом ChatGPT, пояснивши це занепокоєнням щодо обробки персональних даних.

Як йдеться у повідомленні регулятора, в Італії тимчасово обмежується обробка даних місцевих користувачів американською компанією OpenAI, яка розробила і керує ChatGPT. Причиною для такого рішення послугував витік персональних даних користувачів чат-боту 20 березня. Тоді на певний час у вільному доступі опинилась інформація про запити й номери банківських карт платних користувачів платформи.

У Нацуправлінні звернули увагу на відсутність правової бази, яка б виправдовувала масовий збір і зберігання персональних даних з метою "навчання" алгоритмів, що лежать в основі роботи чат-боту.

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Серед інших претензій також невідповідність інформації, яку надає ChatGPT, фактичним даним, а також відсутність контролю щодо його використання дітьми молодше 13 років.

Таким чином, Італія стала першою країною у Європі, яка вдалась до обмежувальних заходів щодо чат-бота, який стає все більш популярним.

Що таке ChatGPT

Чат-бот ChatGPT при спілкуванні з користувачами може використовувати різні мовні стилі. Він відповідає таким чином, що у користувача може скластися враження, що він розмовляє з живою людиною.

А 19 березня глава OpenAI Сем Альтман заявив, що GPT-4 становитиме реальну небезпеку, опинившись "не в тих руках". При цьому 29 березня розробник розповів, що наступна версія ChatGPT повинна "змінити світ". У зв'язку з цим провідні розробники штучного інтелекту, включаючи винахідника Ілона Маска і співзасновника Apple Стіва Возняка, запропонували призупинити його розвиток до складання надійних протоколів безпеки.

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