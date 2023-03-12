Вдосконалений чат-бот не тільки прискорить генерацію відповідей, але також навчиться обробляти декілька джерел даних, таких як текст, аудіо або зображення.

Софтверний гігант Microsoft спільно з OpenAI оголосив про швидку презентацію великого оновлення GPT-4, яке має привнести революцію в роботі ChatGPT. Наразі той самий ChatGPT використовує GPT-3.5.

Очікується, що вдосконалений чат-бот не тільки прискорить генерацію відповідей, чого хотіли б багато користувачів актуальної версії, але й навчиться обробляти кілька джерел даних, таких як текст, аудіо або зображення, для уточнення результатів. Про це повідомляє технічний сайт Heise.

Крім того, нова версія ChatGPT зможе розуміти голосовий запит і видавати результат у вигляді тексту або зображення. Зауважимо що в цей час ШІ-помічник може відповідати тільки в текстовому вигляді.

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Презентація вдосконаленої нейромережі запланована на 16 березня 2023 року.

Microsoft інвестувала мільярди в творців ChatGPT

ChatGPT – це чат-бот, який на пару місяців існування викликав великий ажіотаж у світі хай-тек. Він здатний легко і впевнено відповідати на складні питання, а також писати прозу, вірші або комп'ютерний код по команді, а за швидкістю зростання обігнав навіть TikTok.

Наприкінці січня Microsoft офіційно заявила про розширення співпраці з OpenAI після чуток про $10 мільярдів інвестицій в цю компанію.

На початку лютого компанія оновила свій пошуковик Bing і вбудувала туди поліпшену версію нейромережі ChatGPT – не ту, що знаходиться в загальному доступі. Користувачі можуть спілкуватися в чаті Bing, як ChatGPT, ставлячи питання та отримуючи відповіді природною мовою.

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