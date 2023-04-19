Американська компанія Augmental представила доволі незвичайний гаджет під назвою MouthPad, що дозволяє користувачеві керувати своїми електронними пристроями за допомогою язика.
Девайс являє собою спеціальний контролер у вигляді капи, яка вставляється в рот і реагує на рухи язика по небу – як звичайна комп'ютерна миша.
MouthPad насамперед призначений для людей з обмеженими можливостями, які хочуть комфортно використовувати сучасні технології. Також гаджет може бути використаний "мультизадачними" людьми, які хочуть управляти пристроєм, використовуючи руки для іншого завдання
Пристрій працює через Bluetooth і може підключатися до смартфонів на базі iOS і Android. Також є підтримка комп'ютерів Windows, MacOS та Linux. Всередині капи є акумулятор, який заряджається через USB Type-С – його місткості вистачає на 5 годин роботи.
Розробники вважають, що в майбутньому їх пристрій може повністю замінити звичні мишки. MouthPad підтримує різні команди язиком, які замінюють кліки і скроли мишею. При цьому окремо наголошується, що пристрій не заважає розмовляти.
Вартість і дата виходу пристрою MouthPad зараз не розкривається. На сайті виробника можна приєднатися до списку очікування.
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