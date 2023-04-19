Розробники вважають, що в майбутньому їх девайс може повністю замінити звичні мишки.

Американська компанія Augmental представила доволі незвичайний гаджет під назвою MouthPad, що дозволяє користувачеві керувати своїми електронними пристроями за допомогою язика.

Девайс являє собою спеціальний контролер у вигляді капи, яка вставляється в рот і реагує на рухи язика по небу – як звичайна комп'ютерна миша.

MouthPad насамперед призначений для людей з обмеженими можливостями, які хочуть комфортно використовувати сучасні технології. Також гаджет може бути використаний "мультизадачними" людьми, які хочуть управляти пристроєм, використовуючи руки для іншого завдання

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Пристрій працює через Bluetooth і може підключатися до смартфонів на базі iOS і Android. Також є підтримка комп'ютерів Windows, MacOS та Linux. Всередині капи є акумулятор, який заряджається через USB Type-С – його місткості вистачає на 5 годин роботи.

Розробники вважають, що в майбутньому їх пристрій може повністю замінити звичні мишки. MouthPad підтримує різні команди язиком, які замінюють кліки і скроли мишею. При цьому окремо наголошується, що пристрій не заважає розмовляти.

Вартість і дата виходу пристрою MouthPad зараз не розкривається. На сайті виробника можна приєднатися до списку очікування.

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