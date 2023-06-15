У девайса два 1.3-дюймових дисплея з вбудованим підсвічуванням, створених за технологією E-Ink – такі ж стоять в звичайних електронних читалках.

Незабаром електронні книги можуть втратити свою актуальність, оскільки можна буде просто надіти спеціальні окуляри і читати в будь-якому зручному положенні. Стартап Sol випустив один з найбільш незвичайних і дивних гаджетів останнього часу.

Пристрій називається Sol Reader. У ньому встановлено два 1.3-дюймових дисплея з вбудованим підсвічуванням, створених за технологією E-Ink – такі ж стоять в звичайних електронних читалках. Кожен дисплей здатний відображати понад 65 тис. пікселів.

Судячи з зображення, книги в окулярах будуть виглядати так:

Відео дня

Тексту поміщається небагато, тому сторінки доведеться часто перегортати. Для цього передбачений спеціальний пульт, який йде в комплекті. Пристрій також оснащений модулями Wi-Fi і Bluetooth, а заряду вистачає на 25 годин. Завантажувати книги в окуляри можна в форматі EPUB за допомогою iPhone або Android

У США за окуляри-читалку просять $350 (близько 19 тисяч грн). У комплекті йдуть самі окуляри, пульт і кабель. Окремо можна докупити кейс для зберігання.

Раніше УНІАН розповідав про незвичайну клавіатуру з вбудованим екраном і SSD. Система вважає цей екран повноцінним другим монітором, так що на нього можна перетягувати будь-які вікна і додатки. При цьому вона працює ще як USB-хаб і зовнішній накопичувач.

Раніше в цьому місяці на ринку також був представлений міні-ПК з потужною начинкою, який поміщається в кишені. Для роботи і не найвимогливіших ігор – саме те.

Вас також можуть зацікавити новини: