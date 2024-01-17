Серед них – одноразові голосові та відеоповідомлення: вони видаляються відразу, як тільки їх прослухає або перегляне одержувач.

Популярний месенджер Telegram оновив мобільні додатки до версії 10.6. Апдейт приніс в месенджер три нові і доволі корисні функції.

Серед них – одноразові голосові та відеоповідомлення: вони видаляються відразу, як тільки їх прослухає або перегляне одержувач.

Користуватися ними просто: при записі свайпніть вгору від іконки з мікрофоном, щоб "закріпити" процес, а потім натисніть на кнопку з цифрою "1". Зазначається, що такі повідомлення не можна переслати, а при записі екрана замість звуку буде тиша.

Відео дня

Ще в Telegram відтепер можна ставити запис голосового повідомлення на паузу, а потім відновити – підсумкова доріжка склеїться.

Telegram 10.6 вже доступний для встановлення. Щоб нововведення запрацювали на смартфоні, потрібно оновити мобільний додаток в Google Play і App Store.

А наприкінці грудня Telegram представив масштабне зимове оновлення. У популярному месенджері додалося декілька нових функцій, в тому числі для власників каналів.

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