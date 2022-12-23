Дизайн гаджета натхненний пікапом Cybertruck.

Tesla Ілона Маска іноді поповнює асортимент своєї продукції оригінальними гаджетами. Чергова новинка такого роду – бездротовий зарядний пристрій під назвою Tesla Wireless Charging Platform.

Його унікальна особливість в тому, що на одній поверхні можна підживлювати акумулятори відразу трьох пристроїв, наприклад, два смартфони і навушники. Всі вони будуть заряджатися на потужності до 15 Вт.

Пристрій має алюмінієвий корпус та оздоблення алькантарою, штучною замшею – дизайн натхненний электропикапом Cybertruck, зазначає Tesla. У комплекті йде адаптер живлення на 65 Вт і магнітна підставка, що дозволяє встановити станцію під нахилом.

Схожий аксесуар – Air Power – свого часу пообіцяла створити Apple і навіть анонсувала його випуск на одній з презентацій ще в 2017 році. Однак потім інженери компанії зіткнулися з непереборними, як їм здалося, труднощами, і пристрій, так і не дожив до релізу.

Ціна і коли чекати

Продажі Tesla Wireless Charging Platform стартують в лютому 2023 року. Ціна – $300 (~11 000 грн). Оформити попереднє замовлення можна на сайті компанії.

Нагадаємо, раніше Tesla додала Steam в свої електрокари – тепер це геймерські ПК на колесах. Можна під'єднати геймпад від Xbox або PlayStation і грати в Cyberpunk, Elden Ring і "тисячі інших ігор"

А в жовтні цього року Tesla продемонструвала робочий прототип робота-гуманоїда Optimus, який буде займатися нудними справами замість людей. Виглядає він поки чудернацько, але вже здатний ходити і брати в "руки" предмети.

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