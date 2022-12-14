Можна під'єднати геймпад від Xbox або PlayStation та грати в Cyberpunk, Elden Ring й "тисячі інших ігор"

Tesla Ілона Маска перетворила свої електрокари у геймерські ПК на колесах – з останнім апдейтом в бортову систему додали підтримку сервісу Steam. Тобто можна грати в десятки тисяч різних ігор.

Щоправда, підтримка Steam доступна тільки власникам Tesla Model S і Model X останніх поколінь, оснащених процесорами AMD Ryzen з графікою RDNA 2. За потужністю вони не поступаються PlayStation 5.

Ви можете грати в Cyberpunk, Elden Ring та тисячі інших ігор у своєму автомобілі з епічною звуковою системою!! – написав Маск у своєму твіттері.

Одночасно Tesla представила фірмовий зовнішній SSD-накопичувач на 1 ТБ, який стане доступний для покупки в лютому 2023 року за ціною 350 доларів (~13 000 грн). Його можна використовувати не тільки для завантаження ігор, але і для зберігання відео з автомобільних камер Tesla.

Нагадаємо, в жовтні цього року Tesla Ілона Маска продемонструвала робочий прототип робота-гуманоїда Optimus, який буде займатися нудними справами замість людей. Виглядає він поки чудернацько, але вже здатний ходити та брати в "руки" предмети.

За оцінками Маска, вартість робота складе менше ніж 20 тисяч доларів (близько 740 тис.грн), що в кілька разів менше сучасних аналогів.

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