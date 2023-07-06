Twitter пригрозив судовим позовом компанії Meta, яка запустила сервіс Threads - свій аналог Twitter.
Про це пише видання Semafor, у розпорядженні якого опинився лист юриста Twitter Алекса Спіро, який той відправив Meta через кілька годин після запуску Threads.
У листі Спіро звинувачує Meta у "систематичному, навмисному та незаконному привласненні комерційної таємниці та іншої інтелектуальної власності Twitter". Як пише Спіро, Twitter буде домагатися судової заборони на використання своєї інтелектуальної власності компанією Meta.
Спіро також звинуватив Meta у наймі колишніх співробітників Twitter, які "мали і продовжують мати доступ" до конфіденційної інформації. Нібито саме цим співробітникам було доручено створити додаток Threads - з використанням інтелектуальної власності Twitter, що, за словами Спіро, є порушенням закону.
Джерело Semafor в компанії Meta назвав звинувачення безпідставними, заявивши, що ніхто з розробників, які займалися створенням Threads, раніше не працював в Twitter.
Запуск сервісу Threads компанією Meta
Компанія Meta сьогодні запустила у більш ніж 100 країнах новий додаток Threads, який розробила команда Instagram для обміну текстовими оновленнями та приєднання до публічних розмов.
Як повідомляє компанія Meta, саме сьогодні запускається Threads в більш ніж 100 країнах. Користувачі можуть завантажити програму з Apple App Store та Google Play Store. Однак Threads поки недоступний на території країн-членів ЄС через дії суворих правил конфіденційності даних.