Зазначається, що щоденний приріст користувачів прискорився більш ніж на 20%.

Щоденний приріст користувачів Twitter досяг "рекордного максимуму" протягом першого повного тижня управління соцмережею мільярдером Ілоном Маском.

Як повідомляє The Verge з посиланням на внутрішній документ Twitter, щоденний приріст користувачів прискорився більш ніж на 20%, а в США їх число зростає ще швидше.

Видання зазначає, що якщо ці цифри відповідають дійсності, то це означає, що під керівництвом Маска соцмережа не пережила масового відтоку користувачів, попри зміни, які вже відбуваються і ще мають бути в компанії Twitter з приходом мільярдера.

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Ілон Маск купив Твіттер: що він поміняв у соцмережі

Маск запустив оновлену підписку Twitter Blue. Тепер вона коштує 7,99 долара (~300 грн) на місяць замість 4,99 долара.

"Сині галочки" поруч з ім'ям користувача тепер доступні всім, хто оформив підписку. Раніше їх видавали тільки відомим особистостям, політикам і компаніям після проходження верифікації.

Також Маск хоче зробити безкоштовною і доступною для всіх користувачів функцію редагування твітів. Зараз вона доступна тільки для передплатників Twitter Blue.

Крім того, мільярдер відмовився від довічних банів користувачів, оскільки не вірить в подібні заходи.

Про плани Маска придбати Twitter стало відомо у квітні 2022, але в липні він відкликав пропозицію. Компанія подала на нього до суду за таке рішення. У жовтні Ілон Маск все ж купив соцмережу за домовлені раніше $44 млрд.

Одним із заходів щодо оптимізації роботи компанії стали масштабні звільнення. Так, Маск звільнив половину співробітників Twitter – без роботи залишилися близько 3700 з 7500 осіб. У тому числі під скорочення потрапило чверть співробітників команди, яка відповідає за боротьбу з дезінформацією.

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