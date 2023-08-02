Це допоможе юзерам користуватися функціями підписки, не показуючи, що їхні облікові записи є підтвердженими.

Twitter (перейменована на X) спершу запропонувала користувачам, що мають платну підписку, отримувати "сині галочки", які підтверджують верифікацію профілів, а тепер – опцію їхнього приховування.

Як повідомляється в оновленій довідці про підписку Twitter Blue (тепер – XBlue), за бажання користувачі з підпискою матимуть змогу приховати "галочку" від інших. Це можна зробити в розділі "Налаштування профілю". Щоправда, "галочку" все одно буде видно в деяких місцях.

"Підписник може приховати галочку на своєму обліковому записі. Позначка буде прихована у профілі та публікаціях. Позначка може все ще з’являтися в деяких місцях, а деякі функції можуть показувати, що у вас є активна підписка. Деякі функції можуть бути недоступні, поки ваша галочка прихована. Ми продовжуватимемо розвивати цю функцію, щоб зробити її кращою для вас", – йдеться на сторінці.

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Як пише TechCrunch, ймовірно, це допоможе юзерам користуватися функціями підписки, не показуючи, що їхні облікові записи є підтвердженими. Про те, що така функція може з’явитися, розробники повідомляли ще в березні.

Twitter тепер X - останні новини

23 липня власник Twitter Ілон Маск оголосив про зміну логотипу платформи.

Вже наступного дня Маск опублікував у Twitter новий логотип: замість відомого синього птаха – літера "X" .

Відому соціальну мережу та всі її сервіси поступного перейменовують. Та, як зазначали змі, рішення мільярдера змінити бренд Twitter на X може бути складним з юридичної точки зору, оскільки чимало компаній вже мають права інтелектуальної власності на ту саму букву.

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