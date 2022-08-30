Пристрій для "хмарного" геймінгу обіцяють випустити до кінця року.

На початку серпня Logitech і Tencent Games повідомили про свої плани випустити ігрову консоль, і ось в мережі вже з'явилися "живі" фото майбутнього гаджета.

Судячи з кадрів, опублікованими блогером Еваном Блассом, зовні консоль буде нагадувати Steam Deck або навіть Nintendo Switch Lite. Але, на відміну від цих пристроїв, приставка від Logitech працює через "хмару".

Також на одній з картинок можна побачити інтерфейс консолі з ярличками Google Play, Xbox, GeForce Now, Steam, Chrome і YouTube. Також видніються іконка у вигляді листа – можливо, натяк на якісь соціальні функції. Втім, поки не можна стверджувати, чи фінальний це варіант інтерфейсу.

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Поки що терміни запуску та ціна Logitech G Gaming Handheld не розголошуються, але її обіцяють випустити до кінця 2022 року.

Як і залишаються невідомими технічні характеристики пристрою. Згадується лише, що консоль "об'єднає в собі знання Logitech G в області заліза та експертизу Tencent Games в хмарних сервісах".

Як УНІАН раніше повідомляв, Logitech перевипустила "найпопулярнішу у світі ігрову мишу" G502. Новинки оснащені новими оптико-механічними перемикачами, а топові моделі можуть заряджатися через килимок.

Також писали, що AMD представила нове сімейство процесорів Ryzen 7000. У серію увійшли чотири моделі – найпродуктивніша включає 16 ядер при частоті до 5,7 ГГц.

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