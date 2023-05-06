Microsoft не залишає спроб зробити віджети популярними.

За даними порталу Windows Central, незабаром в Windows 11 з'явиться можливість закріплювати віджети прямо на робочому столі. Зараз інтерактивні елементи приховані в "Панелі віджетів".

Нова функція буде працювати за аналогією з "Гаджетами" з Windows 7. Це означає, що користувачі "одинадцятки" зможуть розміщувати їх в будь-якому місці без обмежень.

Журналісти пишуть, що Microsoft не залишає спроб зробити віджети популярними. З запуском Windows 11 в 2021 році компанія додала функцію "Панель віджетів": це окрема вкладка з останніми новинами з сервісу MSN і налаштованим простором з віджетами. У 2022-му до створення віджетів залучили сторонніх розробників.

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В цей час бібліотека віджетів зростає повільно, поки користувачам доступно близько 13 інтерактивних елементів.

Коли розширена підтримка віджетів з'явиться в Windows 11, поки невідомо. Ймовірно, Microsoft оголосить про нововведення в рамках конференції Build 2023, яка пройде 23-25 травня.

Час переходити на Windows 11

Напередодні Microsoft оголосила, що Windows 10 більше не буде отримувати функціональні нововведення – тільки виправлення помилок і патчі безпеки. Повністю підтримка системи закінчиться в 2025 році.

Само собою, на цьому тлі компанія порекомендувала своїм користуватися перейти на останню Windows 11. Тих, хто буде "сидіти" на старій операційній системі, очікує поступове погіршення функціональності їх пристроїв.

Раніше УНІАН повідомляв, що у найближчому апдейті в Windows 11 змінять режим роботи кнопки Print Screen, яке було стандартним протягом 30 років. Тепер її натискання буде викликати "Ножиці" (Snipping Tool), замість того, щоб автоматично скріншотити весь екран.

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