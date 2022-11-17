За принципом роботи він нагадує функцію прозорості відстеження в айфонах.

Компанія DuckDuckGo, відома своїм однойменним анонімним браузером, запустила новий інструмент для власників Android-смартфонів, який забезпечує захист від стеження і збору даних різними програмами.

Ця функція отримала назву App Tracking Protection – вона ідентична функції прозорості відстеження застосунків в айфонах, але "більш потужна", говориться у дописі в блозі DuckDuckGo.

Зазначається, що включення функції в програмі DuckDuckGo для Android встановлює локальну службу VPN на телефоні, яка потім автоматично блокує сторонні трекери в додатках і іграх – навіть якщо вони не використовуються.

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За словами розробників, на середньостатистичному Android-смартфоні встановлено близько 35 застосунків, кожен з яких відправляє конфіденційну інформацію мінімум 70 компаніям. Згодом ці дані використовуються для налаштування таргетованої реклами під конкретного користувача.

Як активувати функцію:

Завантажте DuckDuckGo на Android або оновіть його до останньої версії (5.143.1).

Відкрийте програму, перейдіть в "Налаштування" → "Захист від відстеження застосунків".

Дотримуйтесь інструкцій на екрані.

Варто наголосити, що всі ці операції відбуваються на пристрої користувача без відправки даних на сервери DuckDuckGo.

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