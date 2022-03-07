Зруйнована школа після ракетного обстрілу у Житомирі / фото УНІАН
В Україні створили Telegram-канал "Пошук зниклих" для тих, хто шукає близьких, які загубилися під час війни.
Про це повідомляє Держспецзв’язку у своєму Telegram.
Зазначається, що канал оперативно надає інформацію про дорослих, які загубилися, та дітей, яких знайшли або які загубилися.
Заходьте на канал: https://t.me/poshuk_znyklyh
У запиті необхідно вказати:
- ім’я та прізвище зниклої людини
- її рік народження
- обставини, за яких вона зникла
- коли востаннє був зв’язок із нею
- її контактний номер
За допомогою пошукової бази також можна буде знайти дорослих, зв’язок із якими було втрачено, йдеться в повідомленні.
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