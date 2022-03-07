Канал оперативно надає інформацію про дорослих, які загубилися, та дітей, яких знайшли або які загубилися.

В Україні створили Telegram-канал "Пошук зниклих" для тих, хто шукає близьких, які загубилися під час війни.

Про це повідомляє Держспецзв’язку у своєму Telegram.

Зазначається, що канал оперативно надає інформацію про дорослих, які загубилися, та дітей, яких знайшли або які загубилися.

Заходьте на канал: https://t.me/poshuk_znyklyh

У запиті необхідно вказати:

ім’я та прізвище зниклої людини

її рік народження

обставини, за яких вона зникла

коли востаннє був зв’язок із нею

її контактний номер

За допомогою пошукової бази також можна буде знайти дорослих, зв’язок із якими було втрачено, йдеться в повідомленні.

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