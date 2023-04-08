Смартфон буде продаватися в новому темно-червоному забарвленні, з портом USB-C, сенсорними кнопками і досить тонкими рамками навколо екрану.

У лютому ресурс 9to5Mac ділився ексклюзивними зображеннями iPhone 15 Pro, створеними на основі CAD-рендерів. Тепер журналісти оновили ілюстрації та розкрили більше деталей про майбутній смартфон.

Одна з найбільш помітних змін в дизайні – титанова рама з закругленнями для зручнішого хвата. Також Apple більш ніж удвічі збільшить товщину виступаючих лінз на тильній камері.

Показово, що на рендерах iPhone 15 Pro Max такого помітного виступу не видно, ймовірно, це пов'язано з використанням в даній моделі перископічного телеоб'єктива, який не вимагає стільки простору.

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iPhone 15 Pro, як і всі майбутні айфони, отримає порт USB-C з металевою окантовкою, який, як очікується, зробить зарядку більш швидкою і ефективною. Однак найшвидша зарядка буде обмежена кабелями USB-C, сертифікованими Apple.

Ще одна цікава особливість – в преміальних iPhone 15 з'явиться нова настроювана я кнопка замість традиційного перемикача звукових режимів. Передбачається, що користувач зможе сам вибрати дію по її натисненню: наприклад, запуск камери або ліхтарика.

Нарешті, iPhone 15 Pro виявиться трохи менше попередника iPhone 14 Pro по довжині і ширині (146,47×70,46×8,24 мм замість 147,46×71,45×7,84 мм), але товщина гаджета збільшиться на 0,4 см. А в продажу з'явиться новий темно-червоний колір – він замінить варіант Deep Purple.

Презентація лінійки iPhone 15 традиційно відбудеться у вересні. Навесні-влітку очікується прем'єра 15-дюймового MacBook Air і оновленого Mac Pro. Також ходять чутки про друге покоління AirPods Max і спеціальну версію AirPods Pro з USB-C.

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